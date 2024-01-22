Jens Stryger Larsen'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'dan ayrılan Jens Stryger Larsen, İsveç ekibi Malmö'ye transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jens Stryger Larsen'in yeni takımı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 19:03
Trabzonspor'dan ayrılan Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen, İsveç'in Malmö takımına transfer oldu.

Malmö Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Trabzonspor formasıyla son iki sezonda tüm kulvarlarda 62 maça çıkan Larsen, 3 gol attı.

Danimarkalı futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery