Toronto Raptors ekibinin Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile ilgilendiği iddia edildi.



Substack'tan Marc Stein, Raptors'ın Jasikevicius'u eski koç Nick Nurse'ün yerini alabilecek alternatiflerden biri olarak düşündüğünü belirtti.



Litvanyalı koç daha önce 2018'de de Toronto'nun koçluk pozisyonu için görüşme yapmış, fakat bu pozisyon için sonunda Nurse işe alınmıştı.



Avrupa'nın en iyi genç koçlarından biri olarak kabul edilen Jasikevicius, 2020'den beri Barcelona'nın başında bulunuyor ve İspanyol ekip kendisiyle birlikte 2021'de İspanya ligi şampiyonluğunu kazanmasının yanı sıra, 2021 ve 2022 yıllarında ise iki İspanya Kupası şampiyonluğu elde etmişti.



Jasikevicius ayrıca, Barcelona ile arka arkaya üç sezon EuroLeague Final Four turnuvası görmüş ve bu sezonları sırasıyla 2021'de ikinci, 2022'de üçüncü ve 2023'te ise dördüncü sırada tamamlamıştı.



Ancak Barcelona'nın üst üste üçüncü kez EuroLeague şampiyonluğunu kazanamamış olması, Jasikevicius'un takımdaki geleceğini merak konusu haline getirmişti.





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