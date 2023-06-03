İzmir'de köpekle kros etkinliği düzenlendi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde köpekle kros (canicross) etkinliği gerçekleştirildi.Yaka Mahallesi'ndeki orman yolunda Bobyland Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda, 32 köpekle 50'nin üzerinde katılımcı yer aldı.Yarışın düzenlenmesine öncülük eden Bahadır Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu organizasyonu düzenlediklerini ve etkinlik öncesinde yaklaşık 1 yıl araştırma ve hazırlık yaptıklarını ifade etti.Katılımın beklediklerinin üzerinde olduğunu belirten Karabulut, "Ekim ayında sonbahar kupamızı yapacağız, aralıkta da kış kupamızı yapacağız. Amacımız iki yıl içerisinde de inşallah dünya şampiyonasını organize etmek. Türkiye'de yaygınlaşması için İstanbul, Ankara, Antalya ayaklarımız var. İnsanların köpekleriyle spor yapabilecekleri, egzersiz yapabilecekleri, onlarla kaliteli zaman geçirebilecekleri ve doğayla bütünleşebilecekleri mükemmel bir spor haline getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bora Pir de bu etkinliğin yapılacağını öğrendiklerinde çok heyecanlandıklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.Köpeğiyle koşuya katılan İzzet Öztürk ise çok güzel bir havada yarıştıklarını ve parkurun zorlayıcı olduğunu söyledi.Pendik Belediyesi arama-kurtarma ekibinden Yakup Gündüz de etkinliğe, arama kurtarma köpeklerinin önemine dikkat çekmek için katıldığını dile getirdi.Yarışma sonucunda Yakup Gündüz ve köpeği "Çaça" birinci, Özgür Okan ile köpeği Hera ikinci, "Paşa" adlı köpeğiyle katılan Bora Pir de üçüncü oldu.Avrupa'da kızak toplulukları için sezon dışı eğitim olarak ortaya çıkan spor, Birleşik Krallık'ta popüler hale geldi.Katılımcılar, koşum takımı veya kemerle bağladıkları köpekle birlikte belirlenen mesafede süreye karşı yarışıyor.Köpekleri koşuya zorladığı ya da köpeklere kötü muamele ettiği tespit edilen yarışmacı diskalifiye ediliyor.