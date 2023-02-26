İtalyanlara göre favori Galatasaray

Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, hücum hattına son olarak Nicolo Zaniolo'yu da dahil etti.



İtalya basınında yer alan analiz haberde, Türkiye'de Cimbom'un açık ara şampiyonluğun favorisi olduğu yorumu yapıldı. Haberde, İtalya Ligi'nde forma giyip kariyerine Türkiye'de devam eden oyunculara da vurgu yapıldı.



Analizde, "Galatasaray'ın muhteşem bir hücum hattı var. Icardi, Mertens, Zaniolo gibi isimlerin dışında Gomis gibi bir yıldız var. Bu hücum hattıyla yüksek oranda gol atılması sürpriz değil. Ayrıca Galatasaray mevcut kadrosu ile Süper Lig'de şampiyonluğun da açık ara favorisi" ifadelerine yer verildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ