İtalya'da Zeki Çelik'e çok sert eleştiri!

İtalyan medyası, Roma forması giyen Zeki Çelik'in performansını çok sert bir dille eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İtalya'da Zeki Çelik'e çok sert eleştiri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 16:29
İtalyan ekibi Roma'da son dönemde işler yolunda gitmiyor. Başkent temsilcisi son olarak Fiorentina deplasmanından 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşma sonrası Roma'da hedefteki oyunclardan biri milli futbolcu Zeki Çelik oldu. Zeki'nin Inter maçında gole sebebiyet veren hatasının ardından Fiorentina maçında da penaltıya neden olduğu ve büyük hatalar yaptığına değinildi ve milli futbolcu için, "Onun için karanlık bir dönem." ifadeleri kullanıldı.

12 MAÇTA SÜRE BULDU

Zeki Çelik'in performansı ile ilgili ayrıca, "Diğer çok pek çok maçta olduğu gibi yine kendini gösteremedi. Yapılabilecek tüm hataları yapıyor." ifadeleri yer aldı.

27 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Roma'da 12 maçta süre buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery