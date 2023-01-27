İstenmeyen adam: Seferovic

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve adı Kasımpaşa ile adı geçen Haris Seferovic, Portekiz'de gündem oldu.



BENFICA GERİ İSTEMİYOR



Portekiz'de yayımlanan Record gazetesinin haberine göre beklentilere yanıt veremeyen deneyimli futbolcunun ara transferde sarı-kırmızılı takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yükseldi. Buna karşın Benfica'nın da 30 yaşındaki santrforu geri istemediği belirtildi.



Haberde, Benfica ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Seferovic'in daha önce de top koşturduğu İtalya'ya giderek kiralık olarak burada bir kulübün formasını giymesinin gündemde olduğu aktarıldı.



İKİ GOLE İMZA ATTI



Galatasaray formasıyla 10'u ligde olmak üzere toplamda 13 maçta görev alan İsviçreli forvet, Türkiye Kupası'nda iki gole imza atarken daha sonra Icardi ve Gomis gibi golcülerin gölgesinde kalmıştı.





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