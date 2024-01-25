İşte Süper Lig'deki son görünüm

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 22 18 3 1 59 17 42 57 2.GALATASARAY 22 18 3 1 46 13 33 57 3.TRABZONSPOR 22 11 4 7 36 28 8 37 4.BEŞİKTAŞ 22 11 3 8 33 30 3 36 5.ÇAYKUR RİZESPOR 22 10 5 7 27 29 -2 35 6.BITEXEN ANTALYASPOR 22 8 9 5 28 22 6 33 7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 22 7 10 5 34 26 8 31 8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 8 5 9 38 43 -5 29 9.MKE ANKARAGÜCÜ 22 6 10 6 29 26 3 28 10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 22 7 6 9 26 26 0 27 11.MONDİHOME KAYSERİSPOR 22 8 5 9 27 32 -5 26 12.CORENDON ALANYASPOR 22 6 8 8 24 31 -7 26 13.EMS YAPI SİVASSPOR 22 6 8 8 27 35 -8 26 14.YILPORT SAMSUNSPOR 22 7 4 11 26 32 -6 25 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 22 6 5 11 25 33 -8 23 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 4 10 8 27 31 -4 22 17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 22 5 7 10 28 45 -17 22 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 5 6 11 23 26 -3 21 19.TÜMOSAN KONYASPOR 22 4 9 9 21 34 -13 21 20.İSTANBULSPOR 22 3 4 15 16 41 -25 10

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.İşte 22. haftanın toplu sonuçları:Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0Galatasaray-İstanbulspor: 3-1Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:27 Ocak Cumartesi:16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)28 Ocak Pazar:13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)29 Ocak Pazartesi:17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)