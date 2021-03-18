İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
18 Mart gecesi tamamlanan 2 maçın ardından son 8'e kalan takımlar belirlendi. Bu sezon çeyrek finalde 3 İngiliz, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İspanyol ve 1 Portekiz ekibi yer alacak.
Çeyrek finalist takımlar şu şekilde:
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Chelsea
FC Porto
Liverpool
Manchester City
Paris Saint-Germain
Real Madrid
18 Mart gecesi tamamlanan 2 maçın ardından son 8'e kalan takımlar belirlendi. Bu sezon çeyrek finalde 3 İngiliz, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İspanyol ve 1 Portekiz ekibi yer alacak.
Çeyrek finalist takımlar şu şekilde:
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Chelsea
FC Porto
Liverpool
Manchester City
Paris Saint-Germain
Real Madrid