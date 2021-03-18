İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takım son 16 turunun sona ermesinin ardından belli oldu.

, Fotoğraf; EPA
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İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri
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18 Mart 2021 01:10
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

18 Mart gecesi tamamlanan 2 maçın ardından son 8'e kalan takımlar belirlendi. Bu sezon çeyrek finalde 3 İngiliz, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İspanyol ve 1 Portekiz ekibi yer alacak.

Çeyrek finalist takımlar şu şekilde:

Bayern Münih
Borussia Dortmund
󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea
FC Porto
󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧Liverpool
󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City
Paris Saint-Germain
Real Madrid



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