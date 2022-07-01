İşte Mevlüt Erdinç'in yeni takımı!

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in, Fransa 4. Lig ekibi Racing Besançon'a transfer olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte Mevlüt Erdinç'in yeni takımı!
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01 Temmuz 2022 20:29
Son olarak geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Fransa'ya geri döndü.

35 yaşındaki futbolcunun, Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gurununu yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da tamamlamış ancak çıktığı 2 maçta da golle tanışamamıştı.



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