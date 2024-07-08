İşte Filenin Sultanları'nın Paris kadrosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:Cansu Özbay, Elif ŞahinEbrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya CebecioğluEda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı KalaçMelissa VargasGizem ÖrgeBeyza ArıcıMillilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:10.00 Türkiye-Hollanda10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti10.00 Türkiye-İtalya