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İşte Beşiktaş'ın Josef'e yaptığı teklif

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza için yapacağı teklifi hazırladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ın Josef'e yaptığı teklif
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04 Aralık 2022 12:25
Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, bu sezon hem sakatlık hem de mental olarak sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi gündemde.

Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Josef de Souza, mukavelesini uzatmak için yönetimden haber bekliyor.

YÖNETİMİN TEKLİFİ

Siyah-Beyazlı idarecilerin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Yönetim, 1.6 milyon euro maaş alan Brezilyalı'ya yeni kontrat için 1 milyon euro önerecek.

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