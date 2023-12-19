İstanbulspor ne ceza alacak?

Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi ceza bekliyor? İstanbulspor, Trabzonspor maçında hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası alabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor ne ceza alacak?
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19 Aralık 2023 22:11
Son güncelleme 19 Aralık 2023 23:36
İstanbulspor, Trabzonspor'a ile oynadığı maçta 74. dakikada sahadan çekildi.

İstanbul ekibi, bu kararı nedeniyle hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası alabilir.

Futbol Müsabaka Talimatı'nda sahadan çekilmeyle ilgili yer alan kısımlar şu şekilde:

"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."


"HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ"

Öte yandan A Spor'da İstanbulspor'un kararını değerlendiren Erman Toroğlu, "Sahadan çekince cezası çok ağır. Bir sene, ligden ayrı tutuluyorsun, lige giremiyorsun, para cezası var. Başkan hepsini göze alıyor herhalde bunu yaparken, kolay değil." ifadelerini kullandı.

 

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