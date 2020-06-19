İstanbul, 100 milyon avroluk kayıptan kurtuldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile ilgili kararını önceki gün yaptığı toplantı sonrası açıkladı. 23 Ağustos'ta İstanbul'da oynanması planlanan final Portekiz'in başkenti Lizbon'a verildi. İstanbul önümüzdeki yıl Devler Ligi finalini seyircili olarak düzenleyecek.



UEFA'nın bu kararı sonrası İstanbul büyük bir gelirin de sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi final maçı, oynandığı ülkelere büyük gelir sağlıyor.



BİLET FİYATLARI 7-8 BİN EURO



Madrid'de Liverpool ile Tottenham takımları arasında yapılan son Şampiyonlar Ligi final maçı için kente 100 bin üzerinde İngiliz taraftar geldi. Taraftarlar, bilet fiyatı hariç bir gece konaklama, yemek ve ulaşım için yaklaşık bin ila 2 bin euro para harcadı. Final biletleri karaborsada 7-8 bin eurodan satılırken, Madrid şehrine 100 milyon euroya ulaşan ekonomik katkı sağlandı.



KAPASİTE 72 BİNE ÇIKARILDI



Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yenileme için 20 milyon euro harcandı. 2076 adet yeni protokol koltuğu yerleştirildi. Tartan pistin olduğu bölüm 80 cm aşağıya indirildi. Sahayı tam olarak göremeyen koltuk sayısı sıfıra indirildi. Kapasite 72 bine ulaştı. İç mekan ve en önemlisi saha aydınlatılması tamamen yenilendi. Sahanın zemini ise kaldırıldı ve yerine yepyeni teknoloji ile hibrit çim yapıldı.



