İsmet Taşdemir: 'Ligde her maç zor'

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.Takımının Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, rakibin üç deplasman maçında çok doğru oynadığını, ikisinde 1 farkla mağlup olduğunu ve birinde de berabere kaldığını hatırlattı.Yavaş yavaş lige alıştıklarını dile getiren Taşdemir,değerlendirmesini yaptı.