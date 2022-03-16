İsmail Kartal: "Keşke daha erken gelebilseydim"

Fenerbahçe'de kısa sürede takımın performansını yukarıya çeken teknik direktör İsmail Kartal, "9 maçta sadece 1 yenilgi aldık. Daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Keşke daha erken gelebilseydim'
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16 Mart 2022 12:26
Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi dikkat çekiyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren takım olgusu ve özgüvenin yükselmesi üzerine mesajlar veren Kartal, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı. Maç başına 2 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik adam, 17 maçta 1.65 puan ortalamasıyla ayrılan Vitor Pereira'yı geride bıraktı.

"SONUÇ ORTADA!"

Kartal, "Göreve daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi. Sonuç ortada 9 maçta sadece 1 yenilgi aldık, berabere kaldığımız 3 maçta üstün olan taraf bizdik. Başakşehir maçında da yenilgiyi hak etmedik" dedi.

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