İsmail Kartal: 'Keşke daha erken gelebilseydim'

Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi dikkat çekiyor.



Göreve geldiği ilk günden itibaren takım olgusu ve özgüvenin yükselmesi üzerine mesajlar veren Kartal, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı. Maç başına 2 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik adam, 17 maçta 1.65 puan ortalamasıyla ayrılan Vitor Pereira'yı geride bıraktı.



"SONUÇ ORTADA!"



Kartal, "Göreve daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi. Sonuç ortada 9 maçta sadece 1 yenilgi aldık, berabere kaldığımız 3 maçta üstün olan taraf bizdik. Başakşehir maçında da yenilgiyi hak etmedik" dedi.





İLGİLİ VİDEO