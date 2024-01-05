İsmail Kartal'dan maksimum motivasyon isteği!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu ay oynanacak altı lig, bir kupa maçında fire istemiyor. Ancak Alexander Djiku ve Fred olmadan kazanmakta zorlanan sarı lacivertlilerin işi kolay değil...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan maksimum motivasyon isteği!
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05 Ocak 2024 13:24
Yeni seneye zirvede giren Fenerbahçe, 2024'ün ilk ayında da konumunu korumakta kararlı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına yedi maçlık galibiyet hedefi koydu.

Ocak ayını kayıpsız geçmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan İsmail Hoca, 21 günde koşulacak bu maratonda oyuncularından maksimum motivasyon istedi.

Sarı lacivertliler, pazar günü İstanbulspor deplasmanıyla başlayıp, Konya, Gaziantep (D), Samsun, Başakşehir (D) ve Ankaragücü'yle sona erecek Süper Lig takvimine bir de de Adana ile kupa maçı sıkıştıracak.

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Fenerbahçe'nin üç günde bir maça çıkacağı bu zorlu periyotta en büyük avantajı, üç defa deplasmana giderken, sadece bir kere İstanbul dışına çıkacak olması. Ancak bir de eksikler var ki, İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Rodrigo Becao, Miha Zajc sakat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Fred cezalı, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku Afrika Kupası'nda. En kritik isimler Djiku ile Fred. İki maç cezası kalan Fred, Gaziantep'te takıma dönecek. Djiku en erken Başakşehir maçına gelebilecek. Fenerbahçe bütün puan kayıplarını bu ikilinin sahada olmadığı maçlarda yaşadı. 

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