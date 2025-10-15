İrfan Can Kahveci Trabzonspor'un radarında!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor'un gündemine geldi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için ligin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı ileri sürülmüştü.
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği milli futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki durumunu yakından takip edecek olan bordo-mavili yönetim, devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. Trabzonspor, yıllık 3 milyon Euro maaşı olan İrfan Can'ın maddi isteklerini karşılayabileceklerini yıldız futbolcunun menajerine iletecek.