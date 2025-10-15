16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

İrfan Can Kahveci Trabzonspor'un radarında!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye Trabzonspor talip oldu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor'un gündemine geldi.
 
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için ligin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı ileri sürülmüştü.
 
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği milli futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki durumunu yakından takip edecek olan bordo-mavili yönetim, devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. Trabzonspor, yıllık 3 milyon Euro maaşı olan İrfan Can'ın maddi isteklerini karşılayabileceklerini yıldız futbolcunun menajerine iletecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
