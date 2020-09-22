Inter, Vidal'ı 1 milyon euroya transfer etti

İtalya Ligi takımlarından Inter, Barcelona'nın Şilili futbolcusu Arturo Vidal'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; inter.it
Inter, Vidal'ı 1 milyon euroya transfer etti
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22 Eylül 2020 13:48
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i transfer etti.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun İspanya La Liga takımlarından Barcelona'dan bonservis bedeliyle beraber transfer edildiği belirtildi.

Vidal'ın Inter'de forma giyecek 6. Şilili oyuncu olacağı ifade edildi.

Arturo Vidal, dün sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gelmişti.

Bu arada, Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, katkılarından ötürü teşekkür ettiği Vidal'in başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon avro karşılığında transfer olduğunu kaydetti. Inter tarafı ise anlaşmanın mali detayını paylaşmadı.

Vidal, 2011-2015 yıllarında yine İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturmuş, 4 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 2 de İtalya Süper Kupası kazanma sevinci yaşamıştı. Vidal, Juventus'ta oynadığı dönemde şu an Inter'in başında olan teknik direktör Antonio Conte ile çalışmıştı.






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