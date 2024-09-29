İnanılmaz kurtarış: Üst üste iki penaltıyı çıkardı

Eyüpspor ile Gaziantep FK'nın karşılaştığı maçta konık ekibin kalecisi Sokratis Dioudis, üst üste 2 penaltı kurtardı. İşte detaylar...

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İnanılmaz kurtarış: Üst üste iki penaltıyı çıkardı
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29 Eylül 2024 16:58
Son güncelleme 29 Eylül 2024 16:59
Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Gaziantep FK'nın kalecisi Sokratis Dioudis, penaltı kurtarışlarıyla ön plana çıkan isim oldu.

Eyüpspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Dioudis'i geçemedi.

Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da inceledi ve kalecinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.

Tekrarlanan penaltıda Gaziantep FK kalecisi, topun başına geçen Mame Thiam'a da gol şansı tanımadı.


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