Inaki Pena, Elche yolunda!

Barcelona'nın 26 yaşındaki kalecisi Inaki Pena'nın yeni kulübü belli oluyor.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; Pena'nın menajeri Fernando Solanas, geçtiğimiz günlerde Barcelona sportif direktörü Deco ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.



Barcelona, Pena'nın 2026'ya kadar sözleşmesini uzatıp onu Elche'ye kiralık olarak göndermeyi planlıyor.



Pena'nın Elche'ye transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



