Immobile'den İtalya'da anlamlı proje

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin Torre Annunziata şehrinde futbol akademisi açtı. Menajeri Marco Sommella, törende yıldız golcünün geleceğiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.



Beşiktaş'ta son dönemde eleştirilen ve taraftarla arasına kara kedi giren Immobile'nin yeniden İtalya'ya dönme ihtimali de açılışta konuşulan konular arasındaydı.



"FUTBOLDA NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"



Gazetecilerin, "Ciro Napoli'ye mi gidecek?" sorusuna cevap veren Sommella, "Geçen gece Conte ile şakalaşıyordum, Immobile'yi milli takımda ve Siena'da oynatmadı. Conte ile harika bir ilişkim var, Ciro'nun Beşiktaş'la bir yıllık sözleşmesi var. Futbolda ne olacağanı asla bilemezsiniz" diye konuştu.



"KAFASINI VE KALBİNİ BU İŞE KOYDU"



Beşiktaş'ın tecrübeli İtalyan golcüsü Immobile'nin memleketinin çocukları için yaptığı tesisi öven Sommella, "Ciro Immobile, ailesinin desteğiyle burada inanılmaz bir şey yaptı. Yıllardır bu projeyi gerçekleştirecek bir arazi arıyordu. Bugün nihayet bunu başardığını görüyorum. Köklerini hiçbir zaman unutmadı. Her zaman böyle bir merkez açıldığı bölge için prestij getirir. Bu sayede çocukları sokaklardan alıp, onlara iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Ciro babası ve kardeşiyle birlikte kafasını ve kalbini bu işe koydu" ifadesini kullandı.



