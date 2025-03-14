İmmobile'den derbiye özel hazırlık!

Beşiktaş'ta Ciro İmmobile, Galatasaray derbisini gözüne kestirdi. İtalyan santrforun sahaya ilk 11'de çıkmak istediği ve aksini düşünmediği belirtildi.



Teknik direktör Solskjaer'in oyuncusundan beklentisi olduğu ancak performans alamadığı vurgulandı. Bunu tersine çevirebileceğini düşünen İmmobile için teknik ekip, milli arada fiziksel çalışmalarına ağırlık verecek.



ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI



Konya maçı sonrası için özel bir program hazırlandığı, 35 yaşındaki santrfora yardımcı antrenörlerden Mike Marsh'ın fiziksel durumunu yukarı çıkaracak çalışmalar yaptıracağı aktarıldı. Semih Kılıçsoy da forma için bastırırken idman süreci belirleyici olacak.



BU SEZON NE YAPTI?



Bu sezon Beşiktaş ile 29 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.