İmmobile'den derbiye özel hazırlık!

Konya maçına ısınan Ciro İmmobile, milli arada Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İmmobile'den derbiye özel hazırlık!
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14 Mart 2025 11:05
Beşiktaş'ta Ciro İmmobile, Galatasaray derbisini gözüne kestirdi. İtalyan santrforun sahaya ilk 11'de çıkmak istediği ve aksini düşünmediği belirtildi.

Teknik direktör Solskjaer'in oyuncusundan beklentisi olduğu ancak performans alamadığı vurgulandı. Bunu tersine çevirebileceğini düşünen İmmobile için teknik ekip, milli arada fiziksel çalışmalarına ağırlık verecek.

ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Konya maçı sonrası için özel bir program hazırlandığı, 35 yaşındaki santrfora yardımcı antrenörlerden Mike Marsh'ın fiziksel durumunu yukarı çıkaracak çalışmalar yaptıracağı aktarıldı. Semih Kılıçsoy da forma için bastırırken idman süreci belirleyici olacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Beşiktaş ile 29 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 
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