İlkay Gündoğan'dan Kagawa'ya mesaj!

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir dönem Borussia Dortmund'da birlikte oynadığı Shinji Kagawa hakkında paylaşım yaptı.
İlkay Gündoğan, Shinji Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla ilk maçında gösterdiği performansı kayıtsız kalamadı.
"SEN BİR ÇILGINSIN"
İlkay paylaşımında "Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. Boğazın Samuray" ifadelerini kullandı.
Kagawa ve İlkay Gündoğan, 2011-2012 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşamışlardı.
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İlkay Gündoğan, Shinji Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla ilk maçında gösterdiği performansı kayıtsız kalamadı.
"SEN BİR ÇILGINSIN"
İlkay paylaşımında "Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. Boğazın Samuray" ifadelerini kullandı.
Kagawa ve İlkay Gündoğan, 2011-2012 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşamışlardı.
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