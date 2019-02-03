  •  
    Nagatomo'dan Shinji'ye çağrı; "Bize öğretsene"
  •  
    Ljajic'ten ilginç açıklama ''Karar Şenol Güneş'in''
  •  
    Güneş'ten Quaresma cevabı: "Bilemiyorum"
  •  
    Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi!..
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri

İlkay Gündoğan'dan Kagawa'ya mesaj!

Beşiktaş formasıyla ilk maçında 2 gol atan Shinji Kagawa'ya eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan destek geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İlkay Gündoğan'dan Kagawa'ya mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 23:47
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir dönem Borussia Dortmund'da birlikte oynadığı Shinji Kagawa hakkında paylaşım yaptı.

İlkay Gündoğan, Shinji Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla ilk maçında gösterdiği performansı kayıtsız kalamadı.

"SEN BİR ÇILGINSIN"

İlkay paylaşımında "Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. Boğazın Samuray" ifadelerini kullandı.

Kagawa ve İlkay Gündoğan, 2011-2012 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşamışlardı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için