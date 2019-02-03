İlkay Gündoğan'dan Kagawa'ya mesaj!

yıldızı, bir dönembirlikte oynadığıhakkında paylaşım yaptı.İlkay Gündoğan, Shinji Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla ilk maçında gösterdiği performansı kayıtsız kalamadı.İlkay paylaşımında "Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. Boğazın Samuray" ifadelerini kullandı.Kagawa ve İlkay Gündoğan, 2011-2012 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşamışlardı.