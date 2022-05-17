'İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılıyor'

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇININ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de Pep Guardiola'nın ilk transferi olan İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılacağı öne sürüldü.İngiliz basınından Daily Mail, bu sezon sadece 37 lig maçının 20'sine ilk 11 başlayabilen İlkay Gündoğan'ın kariyerinin bu döneminde yedek kalmak istemediğini ve ayrılık kararı aldığını duyurdu.Haberde, Manchester City kulüp yetkililerinin, bir yıllık sözleşmesi kalan İlkay Gündoğan'a yeni bir kontratın mümkün olmadığını bildirdiği vurgulandı. İlkay Gündoğan'ın sözleşme bitimine bir yıl kala kendine yeni kulüp arayabileceğinin altı çizildi.Aston Villa ile oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun pazartesi sabahı Manchester Havalimanı'ndaki özel jet terminalinde görülmesinin ise transfer görüşmelerinin başlamış olabileceği yönünde değerlendirildi.