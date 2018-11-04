Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bilyoner.com'da günün en çok tercih edilen maçında, risk yönetiminin Trabzonspor'a verdiği galibiyet oranı 1.50 oldu. Beraberliğe 3.30 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, Bursaspor galibiyetine ise 4.30 oran verdi. Bu maçı Bilyoner.com'da oluşturacağınız kuponlara almak için HEMEN tıklayın!
Trabzonspor XI: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay, Rodallega, Burak
Bursaspor XI: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Tunay Torun, Sakho
Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. İki takım arasında oynanan son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. Misafir takım Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı son 9 maç 2,5 gol ve altında tamamlandı. Bursaspor bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçın tamamında ilk yarıları berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 6 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı.
Trabzonspor'da sakatlığı süren Yusuf Yazıcı bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın ise maç saatine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Bursaspor'da ise Bogdan Stancu sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Diafra Sakho ile Abdullahi Shehu'nun durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.
Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor.
43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bilyoner.com'da günün en çok tercih edilen maçında, risk yönetiminin Trabzonspor'a verdiği galibiyet oranı 1.50 oldu. Beraberliğe 3.30 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, Bursaspor galibiyetine ise 4.30 oran verdi. Bu maçı Bilyoner.com'da oluşturacağınız kuponlara almak için HEMEN tıklayın!
Trabzonspor XI: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay, Rodallega, Burak
Bursaspor XI: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Tunay Torun, Sakho
Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. İki takım arasında oynanan son 5 maçta 4 kez karşılıklı gol oldu. Misafir takım Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı son 9 maç 2,5 gol ve altında tamamlandı. Bursaspor bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 2 maçın tamamında ilk yarıları berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 6 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı.
Trabzonspor'da sakatlığı süren Yusuf Yazıcı bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın ise maç saatine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Bursaspor'da ise Bogdan Stancu sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Diafra Sakho ile Abdullahi Shehu'nun durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.
Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor.
43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın