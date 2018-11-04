Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.Saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.OnurPereiraToureHosseiniNovakSosaOnaziAbdülkadirOlcayRodallegaBurakOkanBarışChedjouErtuğrulUmutAytaçBadjiBurakTunayLatovleviciUmut NayirTrabzonspor'da sakatlığı süren Yusuf Yazıcı bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın ise maç saatine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.Bursaspor'da ise Bogdan Stancu sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Diafra Sakho ile Abdullahi Shehu'nun durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor.43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.