Iğdır FK 9 kişi kaldı, Esenler Erokspor kazandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, sahasında 9 kişi kalan Iğdır FK'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK 9 kişi kaldı, Esenler Erokspor kazandı
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12 Şubat 2025 19:38
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Iğdır FK'yi konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 3-1 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Junior Fernandes, 68. dakikada Ertuğrul İdris Furat ve 88. dakikada Berkay Aydoğmuş kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 12. dakikada Gianni Bruno'dan geldi. Iğdır FK'da Muammer Sarıkaya ve Valon Ethemi ilk yarıda kırmızı kart gördü.

Esenler Erekspor puanını 34 yaparken Iğdır FK ise 29 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Iğdır FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

 


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