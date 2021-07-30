Hulk'tan göz dolduran performans

Sergen Yalçın'ın sezon sonunda verdiği bir röportajda "Alınması için yalvardım" dediği tecrübeli yıldız Hulk'un Brezilya'daki performansıyla dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; EPA
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Hulk'tan göz dolduran performans
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30 Temmuz 2021 11:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sezon sonunda verdiği bir röportajda "Alınması için yalvardım" dediği tecrübeli yıldız Hulk'un Brezilya'daki performansıyla göz dolduruyor.

Atletico Mineiro'nun gece Bahia'yı 2-0 yendiği kupa maçında 1 gol atarak turda büyük pay sahibi olan Hulk, toplamda 35 maçta 17 gol ve 6 asiste ulaşmış durumda.

Takımıyla ligde 24 maça çıkan Hulk 9 gol ve 4 asist üretirken Libertadores Kupası'nda 8 maçta 6 gol, 1 asist; Brezilya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


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