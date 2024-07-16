Charlotte Hornets'ın, tecrübeli oyuncusu Seth Curry'yi tek yıllık bir sözleşme ile kadroda tuttuğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, serbest kalan Curry'nin Hornets'a yeniden katılmayı kabul ettiğini söyledi.



Geçtiğimiz sezon Charlotte formasıyla sekiz maça çıkan Curry, maç başına 19.9 dakikada 9 sayı, 2 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Curry, Charlotte'a son takas gününde Dallas Mavericks'ten yapılan bir takasla gelmişti.





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