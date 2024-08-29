Boston Celtics guardı Jrue Holiday, Boston'da kazandığı şampiyonluğun Olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktan daha iyi olduğunu söyledi.



Holiday'e göre NBA şampiyonluğunu kazanmak, bu yaz ABD Milli Takımı'nın altın madalya kazanmasına yardımcı olmaktan daha ödüllendirici ve tatmin ediciydi:



"Paris'teki madalya harikaydı. Fransa'ya karşıydı, yani kelimenin tam anlamıyla tüm dünyaya karşıydık. Ancak burada şampiyonluk kazanmak muhteşem bir şeydi. Bundan iyisi var mı, emin değilim. Burada, Boston'da kazanmak, taraftarlar, Payton'ın (Pritchard) soktuğu şut falan... Hepsi çok etkileyiciydi."



Holiday, bu yaz ABD Takımı'na katılmak üzere seçilen ilk oyunculardan biriydi. Jrue, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Anthony Davis ve Jayson Tatum ile birlikte, turnuva boyunca namağlup kalan Amerika Birleşik Devletleri için oluşturulan güçlü bir kadronun parçası olmuştu.



2023'te Celtics'e takas edilmeden önce Milwaukee Bucks ile şampiyonluk kazanmış olan 34 yaşındaki guard, maç başına 12,5 sayı, 5,4 ribaund ve 4,8 asist ortalamalarıyla takastan sonra beklentileri karşılamış ve Celtics'in 2008'den bu yana ilk şampiyonluğunu kazanmasında etkili rol oynamıştı.





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