Hıncal Uluç: 'Derbide favorim Galatasaray'

Hıncal Uluç, Süper Lig'in 40. haftasındaki kritik Galatasaray - Beşiktaş öncesinde görüşlerini A Spor'da paylaştı ve sarı-kırmızılı ekibi favori gördüğünü söyledi.



Fatih Terim'in son haftalarda doğru hamleler yaptığını söyleyen Uluç, "Galatasaray bu kadronun hakkını veremedi ama son haftalarda Fatih Terim oldukça başarılı bir yönetim gösteriyor. Hem sahaya çıkardığı 11'i doğru seçiyor, hem de oyuna mudahaleleri gayet yerinde, haklı. Biraz geciktiği tartışılabilir ama o da tartışılabilir sadece. Sene başından beni bu Fatih Terim olsaydı, şu anda şampiyonlu tartışmıyorduk." dedi.



Galatasaray'ın daha iyi durumda olduğunu söyleyen deneyimli gazeteci, "Hiçbir Fenerbahçeli ne koşulda olursa olsun Galatasaray'ın kazanmasını istemez, tam tersi için de aynısı geçerli. Fenerbahçeliler derbide Beşiktaş'ı tutar çünkü Galatasaray'ın yenilmesinden mutlu olur. Gerek kadro olarak, gerekse son haftalardaki gelişmelere bakarak benim favorim Galatasaray. Ortada, derbi, belli olmaz falan da demiyorum. Benim favorim Galatasaray demek, Galatasaray kazanacak demek değil, haftaya Galatasaray kaybederse niye kaybettiğini de konuşuruz." ifadelerini kullandı.



