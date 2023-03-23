Her yerden Milan çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray'ın önümüzdeki sezon transferlerinde karşısında dişli bir rakip olacak.



Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Mauro Icardi, Lucas Torreira, Zaniolo ve Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Milan, bu kez de Cim-Bom'un kadrosuna katmaya çalıştığı Brezilyalı golcü Roberto Firmino için devreye girdi.



Sezon sonunda bu iki takım transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelecek. Özellikle Icardi ve Firmino transferinde kimin galip geleceği merak konusu oldu.



60 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR



İtalyan ekibi; Lucas Torreira, Zaniolo ve Victor Nelsson transferi için 60 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda...



Milan, aynı zamanda Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi PSG ile de görüşmelerini sürdürüyor. G.Saray da Arjantinli golcüsünün tapusunu almak için girişimlere hız vermiş durumda.



Icardi ise kariyeri ile ilgili kararını yıl sonunda verecek. Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek Firmino transferi konusunda ise yine iki takım gelişmeleri yakından takip ediyor.



JUVENTUS ZANIOLO'YU İSTİYOR



Footballnews24'te yer alan habere göre ise Juventus, Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, hücum hattı için Laurentie, Scamacca ve Zaniolo'yu değerlendirmeye aldı.



Juventus'ta Sportif Direktör Calvo'nun, Zaniolo'nun da içinde bulunduğu futbolcuları gözlemlediği aktarıldı. Juventus'un sezonun bitmesi ve haziran ayının gelmesiyle birlikte transferleri somut hale getireceği belirtildi.



Öte yandan haberde, Zaniolo'nun haziran ayında Türkiye'den ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu yazıldı. Başarılı oyuncunun serbest kalma maddesi ise 35 milyon euro.



BOEY KAPIŞMASI Galatasaray'ın başarılı sağ beki Boey, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi olmaya devam ediyor.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ada temsilcileri Liverpool ve Arsenal, Boey'i kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün de 22 yaşındaki oyuncunun transferi için kısa süre içinde G.Saray ile iletişimde bulunması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, başarılı oyuncu için gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak.



Aston Villa, Roma ve Udinese, Fransız sağ bekle ilgilenen diğer kulüpler. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Boey'in G.Saray ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor.



