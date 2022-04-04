Her geçen gün daha fazla Torrent!

Galatasaray teknik direktör Domenec Torrent'in takıma etkisi, kritik F.Bahçe derbisi yaklaşırken gün geçtikçe artıyor. Katalan teknik adam geldiği günden beri eleştirilip kariyeri sorgulansa da katkıları ortaya çıkıyor.



Torrent yönetiminde Babel, Taylan, Berkan gibi orta sahadaki tartışılan isimlerin gelişimi gözle görülür hale gelirken, maç analizi yapıldığında da takımın genelinde fark hissediliyor. Karagümrük karşısında Berkan 12.3 km'lik koşu mesafesi ile takımın dinamosu olurken, Van Aanholt, Ömer, Gomis, Nelsson ve Marcao da 9 km barajını aştı.



Bir önceki hafta oynanan Gaziantep maçına göre koşu mesafelerinde toplamda %4'lük artış sağlandı. Karagümrük karşısında Ömer Bayram 233, Van Aanholt 202, Babel 206, Barış Alper 204 metrelik deparları ile maçı tamamlayıp kanatları işlerken Karagümrük'ten toplamda da %44 oranında fazla depar atıldı.



G.Saray açısından bakıldığında ise bir önceki Gazintep FK mücadelesine göre depar oranında %11'lik artış oldu.





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