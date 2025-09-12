12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2. haftası cumartesi günü oynanacak Göztepe - Yenimahalle Belediyespor karşılaşması ile başlayacak.

calendar 12 Eylül 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maç programı şöyle:

Cumartesi günü: (13 Eylül)

16.00 Göztepe - Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)

14 Eylül Pazar:

17.00 Odunpazarı - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - MC Sistem Yurdum (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

17.00 Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Beşirli Spor Salonu)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
