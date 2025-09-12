Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maç programı şöyle:
Cumartesi günü: (13 Eylül)
16.00 Göztepe - Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)
14 Eylül Pazar:
17.00 Odunpazarı - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - MC Sistem Yurdum (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)
17.00 Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Beşirli Spor Salonu)
