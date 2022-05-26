Henrikh Mkhitaryan, Inter'e yakın!

Serie A'da sezonu şampiyon Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Inter'de transfer çalışmaları sürüyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'da forma giyen Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan'ın Inter'e transfer olacağı belirtildi.



Haberde İtalyan devinin tecrübeli orta saha ile anlaştığı ifade edildi.



Öte yandan oyuncunun, Inter ile yıllık 3.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yakın zamanda sağlık kontrolünden geçeceği de gelen haberler arasında.



Roma ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren 33 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 44 maçta 5 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.





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