Hazard: 'Her maç hat-trick yapmamı istiyor'

ve Belçika Milli Takımı'nın yıldız oyuncusuhakkında konuştu.Sarri'ye övgülerde bulunan Hazard, "Sarri'nin fantastik bir teknik adam olduğunu biliyorduk. En iyilerden biri olduğunu gösterdi. Şu an çok iyi oynuyoruz. Her maçta goller atıyoruz ve pozisyonlara giriyoruz. Burada olması harika" ifadelerini kullandı.Sarri'nin kendisinden beklediklerini açıklayan Hazard, "Bana güven verdi. Beni, dünyanın en iyi oyuncularından biri yapmak istediğini söyledi. Her maç hat-trick yapmamı bekliyor. Zor ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum" şeklinde konuştu.Chelsea ile 2020'de sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.