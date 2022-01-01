Hawks'ın, Collins karşılığında ne istediği belli oldu!

Atlanta Hawks'ın, John Collins karşılığında bir ilk tur draft hakkı ve ilk beş oyuncusu aradığı iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Hawks'ın Collins karşılığında bir ilk tur seçimi ve başlangıç kadrosu kalibreli bir oyuncu aradığını belirtti.



Cam Reddish'i New York Knicks'e takas eden Hawks'ın daha fazla hamle yapmaya açık olduğu bildirildi. Atlanta'nın hayal kırıklığı yaratan sezon sonrası maaş bordrosunu sıfırlamak istediği, Bogdan Bogdanovic ve Danilo Gallinari'nin de takasa açıldıkları belirtildi.



Collins bu sezon kariyer rekoru olan %41.4 üçlük isabetiyle 16.8 sayı ve 7.9 ribaund ortalamaları tutturuyor. 24 yaşındaki oyuncu, önceki yaz Hawks ile beş yıllığı 125 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Detroit Pistons'tan Jerami Grant'in Hawks için bir takas hedefi olduğu söylenirken, ekibin ayrıca San Antonio Spurs guardı Derrick White hakkında bilgi istediği de kaydedildi. Spurs'ün adı, serbest oyuncu dönemi için Collins ile geçen takımlar arasındaydı.



