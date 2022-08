Hatayspor'da hedef 3 transfer

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine oyuncu takviyesi yapmak istediklerini söyledi.



Özbalta, AA muhabirine, Hatayspor'da görev almaktan dolayı mutlu olduğunu, ekibiyle güzel ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.



Serkan Özbalta, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve istekleri doğrultusunda yönetimin takıma yeni oyuncu kazandırdığını da dile getirdi.



Transfer konusunda kulübün ekonomik şartlarına göre hareket ettiklerini vurgulayan Özbalta, "Transfer konusunda birilerini talep ediyoruz ama bu işin ekonomik boyutu var." dedi.



Serkan Özbalta, istedikleri oyuncuların alınmasında yönetimin ciddi gayreti olduğunu belirterek, "Bize ciddi saygı duyuyorlar. Buradaki saygı inanılmaz hoşuma gidiyor ama dediğim gibi bir taraftan da yarın bir gün ödemesi yapılamayacak oyuncuların alınmasını da bizler istemiyoruz. Bu anlamda çok güzel bir bağ kuruldu ve devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Şu ana kadar istedikleri oyuncuların alındığını ve buna devam edildiğini anlatan Özbalta, "Alınması istediğimiz oyuncu var mı? Evet var. 'İlla bunlar çok büyük paralarla olsun' demiyoruz. Oyun düzenine uyan, kreatif ve sistemi oynayabilecek takım oyuncusu istiyoruz. Takımdaki uyumu bozmayacak, takımı tamamlayacak, iş ahlakı olan oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz. Bu biraz da ekonomik durumdan dolayı sabır ve zaman istiyor. Orta sahaya bir oyuncu, bir kanat oyuncusu ve forvette çok uyumlu çalışan iki arkadaşımızı tamamlayacak bir oyuncu arayışımız var." diye konuştu.



Yeni sezon hazırlıkları



Ülkenin güzide takımlarından Hatayspor'un çok uzun süreden sonra çıktığı Süper Lig'de son iki sezonda önemli başarı gösterdiğini anlatan Özbalta, bu başarıya ekibiyle katkı sunmak için çalışacaklarını ifade etti.



Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü de aktaran Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sezon hazırlıklarımız her takım gibi biraz yoğun geçiyor. Antrenmanları erken açmak durumda kaldık. Bunun da dengesini kurmak zorundaydık. Kasım ayında düzenlenecek bir dünya kupasından dolayı erken başlayacak bir lig, erken başlayan antrenmanlar, bütün takımlar gibi bunu oyuncuları hem zihinsel hem fiziksel anlamda antrene edebilme adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Bizim açımızdan iyi geçiyor. Bizim bir felsefemiz, organizasyonlarımız var. Her şeyde bir plan istiyoruz. Yani korner atışımızda, taç atışımızda, oyun içindeki hücumsal geçişlerde, savunmaya dönüşlerde, hepsinde bir organizasyonumuz olduğu için bu anlamda tabii ki biraz meşakkatli çalışıyoruz."



Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Özbalta, "Kamp dönemini Erzurum'da faydalı, olumlu geçirdik. Hem fiziksel hem oyun hem de organizasyon anlamında oynadığımız maçlarda neler yapabileceklerimizi gördük. İyi bir kamp dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Dolu dolu bir kamp dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini zamanla inşallah hep beraber alacağımızı inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Arkadaşlık ve oyun anlamında güçlü şekilde gidiyoruz"



Özbalta, takımdaki uyumun güzel ilerlediğini anlatarak, "Arkadaşlık ve oyun anlamında güçlü şekilde gidiyoruz." ifadesini kullandı.



İstedikleri oyunu sahaya yansıttıkları zaman hedeflerine ulaşacaklarına inandığının altını çizen Özbalta, şunları kaydetti:



"İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımız zaman zaten her hafta peyderpey bize bir şey gösterecek. Burada insanların beklentilerini yükseltmek de doğru değil. Bunu hem kulüp başkanımız hem yönetim kurulumuz hem de taraftar ve Hatay şehrindeki insanlarla beraber belirleyeceğiz. Gerçekten bunu böyle belirtmek istiyorum. Biz sahaya çıktığımızda o güne kadar yaptığımız çalışmaların ürününü almaya başladığımızda ben neticelerin geleceğine inanıyorum. O neticeyi almaya başladığımız dönemler için taraftarla beraber o uyumu gösterebilirsek inanın o zaman kurulan hayaller hayal değil. Ben 5 yıldır da bütün oyuncularıma bunu söyledim çünkü onlar da buradakiler gibi değerliydi. Bir olaya önce inanın sonra onu uygulayın."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ