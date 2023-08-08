Hatayspor'a Kamerunlu kanat!

Hatayspor, Kamerunlu sol kanat Lamkel Ze'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'a Kamerunlu kanat!
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08 Ağustos 2023 23:01
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat Didier Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin transfer edildiği belirtilerek, "Daha önce Chamois Niort, Royal Antwerp, FC Metz, KV Kortrijk gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

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