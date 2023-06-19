Harden, Philadelphia'da kalmayı "yeniden değerlendiriyor"

Philadelphia 76ers guardı James Harden, Substack'tan Marc Stein'ın iddiasına göre 76ers ile tekrar sözleşme imzalamayı "yeniden değerlendiriyor."

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Harden, Philadelphia'da kalmayı 'yeniden değerlendiriyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2023 13:15
Philadelphia 76ers guardı James Harden, Substack'tan Marc Stein'ın iddiasına göre 76ers ile tekrar sözleşme imzalamayı "yeniden değerlendiriyor."

Harden'ın uzun süredir Sixers ve Houston Rockets arasında seçim yapması bekleniyordu.

76ers başkanı Daryl Morey, Rockets'tan ayrıldıktan hemen sonra ilk 15 ayını Harden'ı Sixers'a takas etmeye çalışarak geçirmişti.

Harden, geçtiğimiz yaz Sixers ile 68.1 milyon dolarlık bir 1+1 kontrat ile sözleşmesini uzatmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery