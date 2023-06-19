Philadelphia 76ers guardı James Harden, Substack'tan Marc Stein'ın iddiasına göre 76ers ile tekrar sözleşme imzalamayı "yeniden değerlendiriyor."



Harden'ın uzun süredir Sixers ve Houston Rockets arasında seçim yapması bekleniyordu.



76ers başkanı Daryl Morey, Rockets'tan ayrıldıktan hemen sonra ilk 15 ayını Harden'ı Sixers'a takas etmeye çalışarak geçirmişti.



Harden, geçtiğimiz yaz Sixers ile 68.1 milyon dolarlık bir 1+1 kontrat ile sözleşmesini uzatmıştı.





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