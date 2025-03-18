Hamza Yerlikaya'dan altın madalya mesajı

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen iftarda bir araya geldi.



Bir otelde gerçekleştirilen iftar programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile milletvekilleri Şebnem Bursalı, Veysel Tipioğlu, Nilhan Ayan ve Yüksel Arslan da katıldı.



Yerlikaya, yaptığı konuşmada, spor federasyonları seçimlerinin tamamlandığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getiren Yerlikaya, "Malum federasyon seçimlerimiz bitti. Artık bu dönemden sonra gönül bağı kurmak lazım. Kavgaları, husumeti bir tarafa bırakalım." dedi.



Yerlikaya, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadınlarda takım halinde şampiyon olduğuna dikkati çekerek, "Aslında kısa zamanda bir değişim yok, herkesin birbirine kardeşlik içinde sarıldığı bir iklimde başarı gelmeye başladı. Buradan da anlaşılıyor ki biz birbirimize ne kadar çok sarılırsak başarıya o kadar hızlı bir şekilde tırmanırız. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda bol altın madalya alan bir camia arzu ediyoruz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'i kürsüye davet eden Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Elmadağ ve Sarıyer'deki tesislerimizi onardık, yaptık, bitirdik. Yavaş yavaş tesislerde genişliyoruz, tesis fakiri değiliz. Ancak federasyonumuzun kendini yönetebileceği, kendine yetebileceği bir tesisi yok. Geçmişte zaman zaman projeler yapıldı. Elmadağ ve Sarıyer örneğinde gördüğümüz gibi, oranın yapımındaki en büyük mimarlarda biri Osman Aşkın Bak ve Süleyman Şahin kardeşimizdir. Biz de diyoruz ki bu milat olsun, hem bir güreşçi kardeşiniz olarak hem de iki dönem federasyon başkanımız olan Osman Aşkın Bak vesilesiyle Ankara'da güreşin de başını sokabileceği bir tesise hep birlikte girişelim."



Taha Akgül: "Yeni başarılara kavuşacağız"



Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, herkese katılımları için teşekkür ederek, "Bugün amacımız camiamızın birliği, beraberliği için bir araya gelmek, sizlerle hasret gidermek, küskünleri barıştırmak. İnşallah buna bir nebze olsun vesile olmuşuzdur. İnşallah yeni başarılara kavuşacağız. Bunun için bizlere zaman gerekli, bunu hep söylüyoruz. Teknik kadrolarımız, sporcularımız, sahada ellerinden geleni yapıyor. Bizler artık masanın diğer tarafındayız. İnşallah burada da elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ödül ve plaket takdimi yapıldı. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece giren sporculara, sponsor desteğiyle altın hediye edildi.



