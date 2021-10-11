Hamsik'ten Trabzonspor'u korkutan haber!

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Hırvatistan deplasmanında sakatlanarak oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hamsik'ten Trabzonspor'u korkutan haber!
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11 Ekim 2021 22:38
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Hırvatistan'a karşı oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında sakatlandı.

Slovakya'nın Hırvatistan'a attığı golün asistini de yapan Marek Hamsik, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hamsik, sakatlanmasının ardından hemen oyundan çıkarıldı.

Trabzonspor cephesi, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası bekleyişe geçti. Slovak futbolcu, 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta bordo mavililerin en büyük kozlarından biri olacaktı.


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