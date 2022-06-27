Hamsik'ten Trabzonspor'a transfer önerisi: Mak!

Trabzonsporlu Marek Hamsik, milli takımı bırakma kararında bordo-mavili ekipteki geleceğinin payı olduğunu itiraf etti. 135 kez oynadığı Slovakya Milli Takımı'nın tarihinde en çok forma giyen futbolcu olan Hamsik, bırakma kararını geçen ay açıklamıştı.



Hamsik, Slovak basınına verdiği röportajda gerekçelerini şöyle açıkladı:



"Devam etmeyi tüm kalbimle isterdim. Ama artık 35 yaşına geldim. Geride kalan senede bir çok kez sakatlık yaşadım. Dolayısıyla böyle bir karar almam gerekti. Trabzonspor ile zorlu bir meydan okuma yaşayacağımız bir sonbahar var önümde. Türkiye Ligi ve Avrupa Kupası maçları bizleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sürü maç olacak, dolayısıyla ne yazık ki frene basmam gerekiyordu."



'ROBERT MAK'I TAVSİYE EDERİM'



Kendisine 'Trabzonspor'a Slovak bir oyuncu tavsiye eder miydin?' diye sorulan Hamsik, iki sene önce 4 maçta Konyaspor forması giyen arkadaşını işaret ederek "Macaristan'da sözleşmesi sona eren Robert Mak'ı söyleyebilirim. Uzun yıllar milli takımda birlikte top koşturduk. Kendisinin kısa bir Türkiye deneyimi de oldu ama kovid durumları nedeniyle sıkıntılı bir dönemdi. Robert'in yeni bir takıma gitmesinin ardından milli takıma da döneceğine inanıyorum" yanıtını verdi.



