Los Angeles Lakers koçu Darvin Ham, Lakers'ın rotasyon oyuncularının eksik olmasının, Miami Heat'in Jimmy Butler'dan yoksun olmasından daha büyük bir kayıp olduğunu söyledi.



Lakers geçtiğimiz gece Miami Heat'e 96-110 skorla yenilerek, sezondaki derecesini 17-18'e düşürmüş ve .500'ün arkasına gerilemişti.



The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre Koç Ham, Lakers'ın rotasyon oyuncularının öneminin, Heat'in Butler için olan öneminden daha büyük olduğunu iddia etti:



"Darvin Ham, Lakers'ın birden fazla rotasyon oyuncusundan yoksun olmasının, 'önemli bir oyuncudan' yoksun olmasından daha çok etkisi olduğunu söyledi (Jimmy Butler'ın forma giyememesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak)."



Lakers, karşılaşmada D'Angelo Russell, Gabe Vincent ve Rui Hachimura'dan yoksundu ve LeBron James ise, 12 sayılık performansının ardından medyaya konuşmayı reddetti.



LA ekibi bu sezon NBA'deki en kötü beşinci hücum reytingine sahip (112,4).





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