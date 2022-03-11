Halkbank, Kızıltepespor'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank, Kızıltepespor'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2022 18:26
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank, deplasmanda Yeni Kızıltepespor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)


Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos (Selçuk Keskin, Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)

Setler: 15-25, 21-25, 27-29

Süre: 91 dakika (23, 32, 36)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.