Halkbank, Kızıltepespor'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank, deplasmanda Yeni Kızıltepespor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)
Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos (Selçuk Keskin, Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)
Setler: 15-25, 21-25, 27-29
Süre: 91 dakika (23, 32, 36)
Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)
Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos (Selçuk Keskin, Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)
Setler: 15-25, 21-25, 27-29
Süre: 91 dakika (23, 32, 36)