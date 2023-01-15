Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Haliç Derbisi'nde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ın 30. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Fatih Karagümrük, 51. dakikada Ibrahim Dresevic ile eşitliği sağladı. Andre Pirlo'nun ekibinde Fabio Borini, 61. dakikada durumu 2-1'e getirdi.



Kasımpaşa, uzatma dakikalarında Stephane Bahoken ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 21, Kasımpaşa ise 19 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



29. dakikada Eysseric'in ceza sahasına gönderdiği ortada topa uçarak kafa vurmak isteyen Shukurov, meşin yuvarlağa elle müdahale edince hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.



30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0



37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Batuhan gole engel oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada skora denge geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest atışta Ricci kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa dokunan Dresevic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



61. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazım'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fabio Borini, düzeltip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağları yolladı ve takımını öne geçirdi. 1-2



81. Ricci'nin soldan kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Shukurov kafayı vurdu, kaleci Erdem köşeye giden topu çelmeyi başardı.



90+10. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun pasa yükselen Donk'un kafayla indirdiği topu Bahoken omzuyla düzetti ve ceza yayı üzerinden sert vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Çağdaş Altay pozisyonda elle oynama tespit ederken VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyip golü verdi. 2-2



Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj (Dk. 67 Celina), Graovac (Dk. 80 Ali Sühan Demirel), Denk, Yasin Özcan, Eysseric, Tirpan, Ben Ouannes, Hajradinovic (Dk. 73 Yunus Mallı), Ahmet Engin (Dk. 73 Berat Kalkan), Bahoken



Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev (Dk. 79 Nicholas), Ricci, Shukurov (DK. 90+1 Samed Onur), Kazım Kazım, Colley (Dk. 90+2 Adnan Uğur), Borini (Dk. 71 Kerim Frei)



Goller: Dk. 30 Hadergjonaj, Dk. 90+10 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 51 Dresevic, Dk. 61 Borini (Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 60 Tirpan, Dk. 65 Graovac, Dk. 89 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 77 Colley, Dk. 90+4 Adnan Uğur, 90+14 Braschi (Fatih Karagümrük)





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