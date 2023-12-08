Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'ın, ligdeki başka yıldız oyunucuları Pacers'a katılmaları için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.



Pacers ekibi oyuncular tarafından NBA'in en çok arzu edilen takımları arasında görülmese de, Haliburton'ın diğer yıldızlara yanına katılma konusunda bol miktarda motivasyon sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Tyrese, halihazırda oyunun en iyi oyuncularından bazılarını aktif olarak işe alma çalışmalarına başlamış bulunuyor:



"Haliburton bana 'Gelene şut attıracağım, hayatını kolaylaştıracağım ve kazanacağız da' demişti ve bu şu anki misyonu bu şekilde.



Bu sezon bu turnuvayı, ligdeki yıldız oyunculara 'gelin benimle Indiana'da oynayın' çağrısını duyurmak için kullanıyor."



Tarihsel olarak Pacers, Reggie Miller, Danny Granger ve Paul George gibi yıldızların takım başarısına öncülük ettiği rekabetçi bir takım olmuş olsa da, oldukça uzun zamandır şampiyonluk kazanamamış bir ekip ve Haliburton ise takımın en yeni yıldızı ve yüzü olarak bunu değiştirmeyi umuyor.





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