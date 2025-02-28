Hakim Ziyech: 'Bu yüzden transfer oldum'

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Al Duhail'e imza atan Hakim Ziyech, basın toplantısında konuştu.
Faslı futbolcu, "Takım içinde sıcak bir şekilde karşılandım. Buradaki herkes harika. Gelir gelmez kendimi evimde hissettim. Bu, her oyuncunun adaptasyonunu kolaylaştıran bir durum." ifadelerini kullandı.
Katar ekibindeki hedefleri hakkında konuşan Ziyech, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya takım arkadaşlarıma yardım etmek ve kulübün beklentilerini karşılamak için geldim." dedi.
Fas Milli Takımı'na çağrılmayı beklediğini söyleyen Ziyech, "Takıma yardım etmek ve hazır olmak için çok çalışıyorum. Kulübe ve lige uyum sağlayıp yavaş yavaş ilerleyeceğime inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Faslı futbolcu, "Takım içinde sıcak bir şekilde karşılandım. Buradaki herkes harika. Gelir gelmez kendimi evimde hissettim. Bu, her oyuncunun adaptasyonunu kolaylaştıran bir durum." ifadelerini kullandı.
Katar ekibindeki hedefleri hakkında konuşan Ziyech, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya takım arkadaşlarıma yardım etmek ve kulübün beklentilerini karşılamak için geldim." dedi.
Fas Milli Takımı'na çağrılmayı beklediğini söyleyen Ziyech, "Takıma yardım etmek ve hazır olmak için çok çalışıyorum. Kulübe ve lige uyum sağlayıp yavaş yavaş ilerleyeceğime inanıyorum." sözlerini sarf etti.