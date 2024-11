Hakem Meler'e saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı!

Hakem Umut Meler'e saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı. Yaralama eyleminin fikir ve eylem birliği içinde gerçekleştirilmesi nedeniyle sanıklara üst sınırdan ceza verildiği belirtilen kararda, "hakemin hatalı karar vermiş olması durumunun da doğrudan haksız fiil olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle cezalarda haksız tahrik indirimi yapılmadığı da vurgulandı.



MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın 4 yıl 7 ay hapis ile cezalandırıldığı kararın gerekçesinde, maçın ardından Koca'nın tribünden sahaya koşarak gelip Meler'in yüzüne yumrukla vurduğu, Meler'in vurmanın etkisiyle yere düştüğü, ayrıca sanğın Meler'e hitaben "seni öldüreceğim" diyek tehditte bulunduğu belirtildi. O sırada maçı yine maçı VIP tribününden izleyen diğer sanıklar Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sahaya gelerek yerdeki Meler'e birden fazla kez tekme ile vurdukları, Ankaragücü profesyonel takım sorumlusu olan sanık Osman Erkam Can'ın kalabalığın arasından Meler'e tekme savurduğu ancak tekmenin isabet etmediği de kaydedilen gerekçede, alınan ATK raporlarında Meler'in yüz bölgesinde 2. derecede kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığının tespit edildiği ifade edildi.



FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ



Kararda, sanıkların savunmalarında eylemleri kabul ettiklerine de dikkat çekilerek, "bu itibarla da her üç sanığın fikir ve eylem birliği içinde spor alanı olarak belirlenen yerde ve kamu görevlisi sayılan katılana karşı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama eyleminden sorumlu olduklarının kabulünün gerektiği anlaşılmıştır" denildi. Sanık Can'ın eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da belirtildi. Koca'nın kulüp başkanı olması nedeniyle sahaya giriş yetkisinin olduğu ancak bu yetkinin maçın başlamasından 18 dakika öncesi ile bitiminde rakip takım futbolcuları ve hakemlerin sahadan ayrılıncaya kadar geçen sürede bu alanlara giremeyecek şekilde sınırlandırıldığı, Can'ın profesyonel takım sorumlusu olarak sahaya giriş yetkisinin ise hakemin iznine bağlı olduğu belirtilen kararda, diğer sanıkların ise sahaya giriş yetkilerinin bulunmadığı kaydedildi.



ÜST SINIRDAN CEZA



Koca'nın Meler'e yönelik, "seni öldüreceğim" şeklinde tehditte bulunmadığını söylediği, ancak yardımcı hakemlerin beyanlarının aksi yönde olduğuna da dikkat çekilen kararda, "tanık hakemlerin beyanlarında da anlaşılacağı üzere bu eylemin akabinde katılana yönelik tehdit sözlerini söylediği" belirtildi. Kararda ayrıca, tüm sanıklar bakımından 6222 sayılı Yasa kapsamında yasak alanlara girme suçunun oluştuğunun kabul edilmesi gerektiği de ifade edildi. Kararda, tüm sanıklara "tehlikenin ağırlığı gözetilerek her bir" suç yönünden üst sınırdan ceza verildiği belirtildi. Sanık Koca yönünden ise "suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zamana göre kastın yoğunluğu, sanığın görevinin niteliği, hitap ettiği kitlenin sayıca çokluğuna göre tehlikenin ağırlığı gözetilerek her bir suç bakımından teşdiden mahkumiyetine" karar verildiği değerlendirilmesi yapıldı.



'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' YAPILMADI



Koca hakkında iyi hal indirimi yapıldığı ancak "hakemin görevi sırasında hatalı karar vermiş olması durumunun da doğrudan haksız fiil olarak kabul edilemeyeceği, katılandan doğrudan sanığa yönelen haksız eylem veya sözün de bulunmadığı" gerekçesiyle haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtilen kararda, sanıklar Şahin ve Çalışkan'ın da eylemleriyle "olayın daha da büyümesine sebep" oldukları ve "kastın yoğunluğu ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek her bir suç bakımından ayrı ayrı teşdiden mahkumiyetine" karar verildiği anlatıldı. Şahin'e iyi hal indirimi yapıldığı, Çalışkan'a ise adli sicili ve geçmişi nedeniyle hakkında iyi hal indirimine gidilmediği vurgulanan kararda, bu sanıklara verilen cezalardan da haksız tahrik indirimi yapılmadığı bildirildi.



MAÇ GÜNÜ KARAKOLA GİDİLECEK



Kararda, Koca ve diğer sanıkların spor kulüplerinin, federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına, spor müsabakalarını seyirden yasaklama şeklinde güvenlik tedbiri uygulanmasına ve ayrıca "yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu Ankaragücü futbol takımının katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün yurt içinde bulunduğu takdirde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın kolluk birimine başvurma yükümlülüğünün bulunduğuna" karar verildiği de belirtildi.