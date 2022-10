"BARCELONA MAÇINI ÇOK ÖNEMSEDİK"

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter, Barcelona'yı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun tek golüyle 1-0 yenmişti. İki takım bu kez Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Hakan Çalhanoğlu çarpıcı ifadelere imza attı.Maça hazırlık sürecini anlatan Hakan Çalhanoğlu, "Barcelona maçından önce mental hazırlığı çok önemsedik. Çünkü rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Önemli oyuncuları var ve topla birlikteyken de çok güçlüler. Ama mental olarak hazırsanız başarabilirsiniz. Biz sahada her şeyimizi vererek mücadele ediyoruz" dedi.Futbolun bir takım oyunu olduğuna dikkati çeken milli futbolcumuz, "Teknik direktör sahada tek başına değildir. Zaten bir takım olarak çalışmamızı istedi. Hepimiz birbirimizin başarısı için çalışıyoruz. Son maçlarda eksik olan arzu, cesaret ve yürekle mücadeleyi ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.3-5-2 sisteminde oynamaları hakkında ise Çalhanoğlu, "Barcelona ile oynadığımız ilk maçtaki pozisyonuma pek alışkın değilim. Bana yakın bir başka orta saha oyuncusuyla daha iyi hissediyorum. Milli Takım'da da böyle oynuyoruz. Ama Barella ve Mkhitaryan bana yardımcı oldu. Hep birlikte de iyi iş çıkardık" ifadesini kullandı.Her futbolcunun kendisine has özellikle sahip olduğunu hatırlatan Çalhanoğlu, topa sahip olduklarında daha rahat olduklarını ifade etti. Ayrıca Çalhanoğlu, Barcelona'ya attığı gol için, "Barcelona maçından önce Onana ve Romelu sağdan kaleye şut atmayı denememi söylediler ve çok iyi vurdum. Rakip kalecinin bu açıdan zayıf olduğunu söylediler. Ben bu sözleri düşündüm. Çok fazla düşünmeye zaten vakit yoktu. Çok da iyi vurdum bence" açıklamasını yaptı.Taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Çalhanoğlu, "Maçın deplasmanda oynanacak olması biraz zorlayıcı olabilir. Ama 90 dakika çalışır ve her şeyimizi verirsek bize karşı pek çok takımın şansı olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.